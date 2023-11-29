تزامناً مع ديربي الهلال والنصر.. مركز زراعة الأعضاء يُطلق حملة "ويبقى الأثر"

يُطلق المركز السعودي لزراعة الأعضاء، بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة دوري المحترفين حملته الإنسانية "ويبقى الأثر"، وذلك بالتزامن مع مباراة الديربي المنتظرة في الجولة الخامسة عشرة من جولات دوي روشن السعودي للمحترفين بين فريقَي الهلال والنصر في يوم الجمعة المقبل، بمدينة الملك فهد الرياضية في مدينة الرياض.