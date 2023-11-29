تزامناً مع ديربي الهلال والنصر.. مركز زراعة الأعضاء يُطلق حملة "ويبقى الأثر"

يُطلق المركز السعودي لزراعة الأعضاء، بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة دوري المحترفين حملته الإنسانية "ويبقى الأثر"، وذلك بالتزامن مع مباراة الديربي المنتظرة في الجولة الخامسة عشرة من جولات دوي روشن السعودي للمحترفين بين فريقَي الهلال والنصر في يوم الجمعة المقبل، بمدينة الملك فهد الرياضية في مدينة الرياض.
وتهدف الحملة إلى نشر الوعي حول أهمية التبرع بالأعضاء ودوره في انقاذ وتحسين جودة حياة مرضى القصور العضوي النهائي، إضافة إلى توضيح طرق الوقاية من أمراض القصور العضوي النهائي.
تأتي الحملة تفعيلاً للاتفاقية الثلاثية التي تم توقيعها بين كل من المركز السعودي لزراعة الأعضاء والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين.
وأوضح مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء، أن الحملة تعد أحد البرامج المجتمعية التي يعتزم المركز إطلاقها تباعاً خلال الأيام المقبلة لتعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية التبرع بالأعضاء وطرق الوقاية من الإصابة بأمراض القصور العضوي النهائي.
وفي الختام، وجّه مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء دعوته إلى الجماهير الرياضية التي ستحضر المباراة لزيارة جناح المركز التفاعلي للتعرُّف على خدمات المركز وآلية التبرع بالأعضاء.