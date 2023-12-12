مزاد " المرجان" فرصة جاذبة للاستثمار

ويتميز المخطط بموقع إستراتيجي في مدينة الرياض، وتحديدًا في شمال شرق الرياض على طريق الجنادرية، كما يتميز المخطط بقربه من الوجهات الحيوية والمرغوبة في الرياض، كمطار الملك خالد الدولي، وجامعة الأميرة نورة، وواجهة الرياض، وغيرها من الخدمات الحيوية.