مزاد " المرجان" فرصة جاذبة للاستثمار

أعلنت شركتا بصمة لإدارة العقارات وأسس عن طرح مخطط " المرجان" للبيع في المزاد العلني.
ويقع المخطط في شمال شرق الرياض بمساحة إجمالية قدرها 187،639.56 م2، حيث يحتوي على 30 بلكًا سكنيًا تضم 374 قطعة أرض.
ويتميز المخطط بموقع إستراتيجي في مدينة الرياض، وتحديدًا في شمال شرق الرياض على طريق الجنادرية، كما يتميز المخطط بقربه من الوجهات الحيوية والمرغوبة في الرياض، كمطار الملك خالد الدولي، وجامعة الأميرة نورة، وواجهة الرياض، وغيرها من الخدمات الحيوية.
كما قُدمت تسهيلات للمستثمرين تتمثل في إمكانية دفع 50% خلال الترسية، و50% خلال ستة أشهر من الترسية. كما أن الإفراغ فوري.
ويُعد المخطط وجهة استثمارية مميزة حرصت بصمة لإدارة العقارات وشركة أسس على تقديمه للمستثمرين والمطورين العقاريين.
ويقام المزاد يوم الاثنين 25/12/2023م، الساعة الرابعة مساء، في قاعة أروما في حي الياسمين بمدينة الرياض.