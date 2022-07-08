"أمانة جدة" تعتمد 6 نقاط تفتيش على مدار الساعة لمنع تهريب اللحوم

وأهابت أمانة جدة بالجميع إلى الحذر من تداول واستهلاك اللحوم والأغذية مجهولة المصدر، حفاظًا على سلامتهم، لافتة إلى أنها تستقبل بلاغات المخالفات البلدية على مدار الساعة عبر تطبيق بلدي أو الاتصال بـ 940 .