يصل إلى 500 ريال.. "ثوب العيد في جازان".. انتعاشة لسوق الخياطة والأقمشة

وأكّد عددٌ من أصحاب محال الخياطة، أن الإقبال تزايد مع بداية إجازة عيد الأضحى المبارك، وأن موسم الأعياد يمثل ذروة العمل، مشيرين إلى أن الأسعار تختلف، فقد تراوحت بين 130 ريالاً و500 ريال، حسب نوع القماش وجودته وتطريزه.