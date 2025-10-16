الإحصاء: أكثر من 42 مليون راكب للقطارات في المملكة خلال عام 2024 بارتفاع 41%

أظهر تقرير الهيئة العامة للإحصاء أن عدد ركاب القطارات في المملكة تجاوز 42 مليون راكب خلال عام 2024، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 41% مقارنة بالعام السابق، في مؤشر على النمو المتسارع لخدمات النقل بالسكك الحديدية وزيادة الإقبال على استخدامها كوسيلة تنقل حديثة وآمنة وفعالة.