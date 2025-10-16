محليات
الإحصاء: أكثر من 42 مليون راكب للقطارات في المملكة خلال عام 2024 بارتفاع 41%
أظهر تقرير الهيئة العامة للإحصاء أن عدد ركاب القطارات في المملكة تجاوز 42 مليون راكب خلال عام 2024، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 41% مقارنة بالعام السابق، في مؤشر على النمو المتسارع لخدمات النقل بالسكك الحديدية وزيادة الإقبال على استخدامها كوسيلة تنقل حديثة وآمنة وفعالة.
ويعكس هذا النمو تطور البنية التحتية وتوسع شبكة القطارات التي تربط مناطق المملكة ضمن منظومة النقل المتكاملة، في إطار استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية الوطنية، الهادفة إلى تعزيز كفاءة وسائل النقل وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة وتوفير خيارات تنقل مستدامة وصديقة للبيئة.