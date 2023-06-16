عمرها 16 عاماً.. نجاح عملية "جنف" لفتاة بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

أنهى فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة معاناة فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً كانت تشكو آلام الظهر وصعوبة في أداء وممارسة الأنشطة اليومية ومشكلات في النوم نتيجة إصابتها بانحرافٍ شديدٍ في العمود الفقري (الجنف).
وقالت "صحة بيشة": المريضة حضرت للعيادة وخضعت للفحوصات المخبرية وأشعة الرنين المغناطيسي على كامل الظهر وبيّنت النتائج وجود اعوجاج شديد في العمود الفقري.
وأضافت: بعد دراسة ملف المريضة قرر الفريق الطبي المعالج التدخل الجراحي لعلاج هذه العيوب والحد من المضاعفات، حيث تمّ إجراء عملية استقامة العمود الفقري بشكل عمودي وتثبيت ودمج الفقرات، بعد ذلك خضعت المريضة لبرنامج علاج طبيعي مكثّف لتقوية عضلات الظهر والفقرات، وخرجت من المستشفى وأُعطيت مواعيد متابعة في العيادة.
وأجرى العملية فريق طبي متخصّص مكوّن من: الدكتور صالح آل خبتي استشاري جراحة العمود الفقري، وأخصائي العمود الفقري الدكتور أحمد البنداري، وأخصائي العمود الفقري الدكتور أكينبو.
جديرٌ بالذكر أنه وخلال شهر مايو لعام 2023م ، تمّ استقبال عدد(6894) مستفيداً في طوارئ المستشفى، إضافة إلى استقبال عدد (9291) مستفيداً من خدمات العيادات الخارجية، وبلغ عدد المرضى المنوّمين بالمستشفى (734) فيما تمّ إجراء (466) عملية جراحية.