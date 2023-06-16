عمرها 16 عاماً.. نجاح عملية "جنف" لفتاة بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

جديرٌ بالذكر أنه وخلال شهر مايو لعام 2023م ، تمّ استقبال عدد(6894) مستفيداً في طوارئ المستشفى، إضافة إلى استقبال عدد (9291) مستفيداً من خدمات العيادات الخارجية، وبلغ عدد المرضى المنوّمين بالمستشفى (734) فيما تمّ إجراء (466) عملية جراحية.