اختيار مركز "التحكيم التجاري" ممثلاً للمملكة في "كلاوت" بـ "الأمم المتحدة"

وأضاف: المركز، بوصفه الممثل الرسمي للمملكة في مجال التحكيم محليًّا ودوليًّا، يؤدي دورًا جوهريًّا في هذا المسعى من خلال اختيار الأحكام القضائية ذات الصلة بالتعاون مع وزارة العدل، ومن ثم ترجمتها ونشرها عبر منصة "كلاوت"، بما يسهم في تفعيل دور المملكة في نشر أحكامها القضائية ذات العلاقة بالتحكيم التجاري على المستوى الدولي، كما أنه يأتي في سياق الجهود النوعية للمركز على المستوى الدولي في التعريف بالنقلة النوعية التي تشهدها المملكة على المستوى التشريعي والقضائي والتنفيذي، والدعم الحكومي.