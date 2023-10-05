رئيس فريق التخدير بعملية فصل التوأم التنزاني: الوضع مستقر ونحن بالمرحلة الرابعة

أكد الدكتور نزار الزغيبي رئيس فريق التخدير في عملية فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين"؛ بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، أن وضع التوأم مستقر ومطمئن، وتجري الآن المرحلة الرابعة للفصل.
وأضاف "الزغيبي" أن المؤشرات الحيوية جميعها طبيعية، لافتًا إلى أن فريق التخدير يتكون من 3 استشاريين.
وكان الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية، بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بدأ صباح اليوم، عملية فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين".
وأوضح الدكتور "الربيعة" أن العملية الجراحية من المتوقع أن تُجرَى على 9 مراحل وتستغرق 16 ساعة، ويشارك فيها 35 من الاستشاريين والمختصين من أقسام التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية للأطفال والتجميل والعظام، بالإضافة إلى الكوادر التمريضية والفنية.