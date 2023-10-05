رئيس فريق التخدير بعملية فصل التوأم التنزاني: الوضع مستقر ونحن بالمرحلة الرابعة

وأوضح الدكتور "الربيعة" أن العملية الجراحية من المتوقع أن تُجرَى على 9 مراحل وتستغرق 16 ساعة، ويشارك فيها 35 من الاستشاريين والمختصين من أقسام التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية للأطفال والتجميل والعظام، بالإضافة إلى الكوادر التمريضية والفنية.