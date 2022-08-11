مدير "تعليم الزلفي" يدشن حركة نقل المعلمين والمعلمات.. ويهنئ المنقولين والمنقولات

وأشار مدير شؤون المعلمين إلى أنه يمكن الاطلاع على نتيجة الحركة من خلال نظام نور، مبينًا أن النسبة العامة في حركة النقل للمنقولين 66.67% ونسبة النقل للمنقولات 78.65% لافتًا إلى أن فترة الاعتراضات ستكون من تاريخ 13/ 1/ 1444هـ، إلى تاريخ 15 / 1/ 1444هـ.