مدير "تعليم الزلفي" يدشن حركة نقل المعلمين والمعلمات.. ويهنئ المنقولين والمنقولات

دشن مدير التعليم المكلف بمحافظة الزلفي خزعل العصيمي حركة النقل الداخلي عبر نظام نور للمعلمين والمعلمات وذلك بحضور مدير شؤون المعلمين عبدالله العواد.
وأشار مدير شؤون المعلمين إلى أنه يمكن الاطلاع على نتيجة الحركة من خلال نظام نور، مبينًا أن النسبة العامة في حركة النقل للمنقولين 66.67% ونسبة النقل للمنقولات 78.65% لافتًا إلى أن فترة الاعتراضات ستكون من تاريخ 13/ 1/ 1444هـ، إلى تاريخ 15 / 1/ 1444هـ.
وهنأ مدير التعليم جميع المعلمين والمعلمات المنقولين، متمنيًا التوفيق لكل الطواقم التعليمية والإدارية في الميدان التعليمي، مثمنًا الدور الريادي للمعلمين والمعلمات في إثراء العملية التعليمية لتحسين نواتج التعلم ورفع كفاءة التواصل التعليمي مع الطلاب والطالبات بما يعود بالنفع على المجتمع كافة.