النيابة العامة تقوم بجولات تفتيشية على العنابر المخصصة للموقوفين في قضايا المخدرات

وتهدف الجولات التفتيشية إلى التحقق من الضمانات المقررة للموقوفين والسجناء، طبقاً لنظام النيابة العامة ونظام الإجراءات الجزائية ونظام السجن والتوقيف، والتأكد من سلامة الأماكن التي تم إيقافهم فيها، ومدى كفاءة الخدمات المقدمة لهم، والإجراءات المتخذة حيال متابعة قضاياهم وعدم تأخرها.