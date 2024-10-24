حمالة الصدر والميكروويف.. "7 مفاهيم خاطئة عن سرطان الثدي" يكشفها "صحي القصيم"

كشف تجمع القصيم الصحي عن 7 مفاهيم خاطئة عن سرطان الثدي، وذلك عبر الإجابة عن مجموعة من التساؤلات المهمة التي قد تأتي على أذهان النساء والفتيات.
وأوضح التجمع أنه لا يوجد أي دليل علمي على أن ارتداء حمالة صدر ضيقة يسبب سرطان الثدي، مشيرًا إلى أنه ليس صحيحًا أن السرطان يقتل دائمًا، فالحقيقة أن الكثير من أنواع السرطان لديها معدل شفاء مرتفع.
وعن علاقة الميكروويف بالسرطان، قال "القصيم الصحي": إن اشتراطات التصنيع تجعل الموجات المنبعثة من تلك الأفران أقل ما يمكن، كما أكد أن سرطان الثدي ليس له علاقة بحجم الثدي إطلاقًا.
وأشار، عبر إنفوجراف معلوماتي، إلى أن ارتفاع هرمون الحليب وحده لا يدل على الإصابة، كما أن التاريخ المرضي لعائلة الأم لا يؤثر وحده في الإصابة بل أن التاريخ المرضي لعائلتي الأب والأم يؤثران بصورة متساوية.
وعلى صعيد تأثير العبوات البلاستيكية على سرطان الثدي، أكد "القصيم الصحي"، أن العبوات البلاستيكية لا تحتوي على مادة الديوكسين، وأشعة الشمس ليست كافية لتكونها، ولضمان السلامة يجب الحرص على استخدام العبوات القابلة للتدوير، والتي تحتوي أيًا من الأرقام الآتية "1، 5، 2، 4".