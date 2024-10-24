حمالة الصدر والميكروويف.. "7 مفاهيم خاطئة عن سرطان الثدي" يكشفها "صحي القصيم"

وعلى صعيد تأثير العبوات البلاستيكية على سرطان الثدي، أكد "القصيم الصحي"، أن العبوات البلاستيكية لا تحتوي على مادة الديوكسين، وأشعة الشمس ليست كافية لتكونها، ولضمان السلامة يجب الحرص على استخدام العبوات القابلة للتدوير، والتي تحتوي أيًا من الأرقام الآتية "1، 5، 2، 4".