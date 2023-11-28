"فيصل بن فرحان" يبحث مع نظيره الكيني تطورات الأوضاع في قطاع غزة

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية كينيا موساليا مودافادي، وذلك في البيت السعودي المقام على هامش أعمال الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض (BIE) بالعاصمة الفرنسية باريس.