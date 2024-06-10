أمانة الطائف تهيئ المحافظة للموسم السياحي بتجهيز 300 حديقة وتعزيزها بالخدمات

إضافة إلى تمكين مشاركة أفراد المجتمع والقطاع غير الربحي في تنمية الغطاء النباتي، ومبادرة معالجة مظاهر التشوه البصري، في مواقع متفرقة من الطائف ومنها الساحات والميادين العامة والحدائق والمنتزهات العامة والعديد من المرافق الخدمية، وذلك بهدف تأمين جودة الحياة المستهدفة للسكان وزوار المحافظة، وقد فعّلت الأمانة عدة مبادرات وشراكات مهمة، ونفذت العديد من الحملات التوعوية لنشر الوعي البيئي بين سائر أطياف المجتمع، وتبذل الأمانة جهودًا حثيثة إلى تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء حيث رفعت الأمانة حجم الغطاء النباتي، والذي بدوره أسهم في تقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث.