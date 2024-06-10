أمانة الطائف تهيئ المحافظة للموسم السياحي بتجهيز 300 حديقة وتعزيزها بالخدمات

هيأت أمانة الطائف المحافظة لاستقبال الموسم السياحي الصيفي، وجهزت الساحات والمواقع البلدية والسياحية والخدمية، وقامت بصيانة وتهيئة أكثر من 300 حديقة ومتنزه عام، منها 180 حديقة بالأحياء تم تأهيلها وتعزيزها بالخدمات، وشرعت سائر وكالات الأمانة والإدارات الإشرافية والفروع البلدية في تنفيذ خطة الصيف الموسمية لأعمال الأمانة في جميع المواقع، وذلك دعمًا للخدمات البلدية في مواقع الكثافة السياحية، كما رفعت جاهزية سائر المرافق الخدمية والترفيهية للتسهيل على الزوار والمصطافين.
وتفصيلاً، كثفت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أعمال النظافة والصحة العامة وجهود المحافظة على البيئة، وعززت البرنامج الموسمي بمراقبين ومشرفين وعمالة نظافة متخصصة، ودعمتهم بالمعدات والآليات التي تحقق الغايات المنشودة، ونفذت حملات رقابية تفتيشية ميدانية على الرخص الغذائية والمهنية في المحافظة، وامتثال المرافق التي لها علاقة بصحة المستهلك بالاشتراطات الصحية والتعليمات البلدية لضمان جودة المواد الغذائية المعروضة.
وتنفذ إدارة الصحة العامة برنامجًا صيفيًا مكثفًا للوقاية الصحية ومكافحة الحشرات الضارة والقضاء عليها، من خلال تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى التخلص من بؤر تكاثرها وتجمعاتها، وتشمل الخطة جولات ميدانية للرش والتعقيم في الشوارع والأحياء، واستخدام أساليب حديثة وفعّالة تهدف إلى تقليل انتشار الحشرات الضارة وضمان سلامة البيئة وصحة الإنسان، وذلك باستخدام مبيدات آمنة لا تسبب ضررًا للبيئة والكائنات الحية، ونفذت فرق الأمانة زيارات منتظمة للتحقق من وجود بؤر تكاثر الحشرات ومكافحتها والتعامل الفوري مع البلاغات والشكاوى الواردة بهذا الشأن.
وقامت الأمانة بصيانة الساحات البلدية وملاعب كرة القدم والسلة والطائرة، ومجاميع ألعاب الأطفال، ودهان أرصفة الشوارع وخطوط المسارات المرورية والشواخص الأرضية، وإنجاز أعمال صيانة شبكة الإنارة بالمدينة والمواقع السياحية، بالإضافة إلى صيانة المسطحات الخضراء الواقعة على جنبات الطرق المؤدية للمواقع السياحية ومداخل ومخارج المدينة.
وواصلت الأمانة جهود تعزيز الاستدامة البيئية، ضمن خططها الاستراتيجية المستمرة في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء، ودعمت الحزام الأخضر بالطائف حيث تسعى الأمانة إلى جعل المدينة والمواقع السياحية مزدهرة وأكثر خضرة وأكثر استدامة، ولمجتمع تفاعلي أكثر نشاطًا وأكثر حيوية، وقد أنجزت الأمانة أخيرًا حديقة السد بحي الوسام، كما زرعت مئات الآلاف من شتلات الزهور والنباتات المتنوعة لخلق بيئة حضرية مثالية للسكان، وذلك من خلال تطوير ممارسات واستراتيجيات تدعم برامج تحسين جودة الحياة ومبادرة أنسنة المدن من خلال زيادة التشجير في الحدائق ومضامير المشاة والوجهات السياحية.
إضافة إلى تمكين مشاركة أفراد المجتمع والقطاع غير الربحي في تنمية الغطاء النباتي، ومبادرة معالجة مظاهر التشوه البصري، في مواقع متفرقة من الطائف ومنها الساحات والميادين العامة والحدائق والمنتزهات العامة والعديد من المرافق الخدمية، وذلك بهدف تأمين جودة الحياة المستهدفة للسكان وزوار المحافظة، وقد فعّلت الأمانة عدة مبادرات وشراكات مهمة، ونفذت العديد من الحملات التوعوية لنشر الوعي البيئي بين سائر أطياف المجتمع، وتبذل الأمانة جهودًا حثيثة إلى تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء حيث رفعت الأمانة حجم الغطاء النباتي، والذي بدوره أسهم في تقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث.