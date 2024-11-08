"السدحان" للفنانين الشباب: الصبر مفتاح النجومية.. و"نيرمين": عيشوا لحظتكم الذهبية
وجَّه الفنان القدير عبدالله السدحان رسالة مؤثرة للفنانين الشباب خلال حضوره الحفل الختامي لمبادرة "رحلة إبداعية حول المملكة"، التي نظمتها MBC TALENT بهدف اكتشاف المواهب الشابة وإلهامها.
وفي التفاصيل، أكد "السدحان" في تصريحه إلى "سبق" أهمية الصبر والاجتهاد، وقال: "الفن لا يعرف عمرًا؛ فهو يجمع الجميع من مختلف الأجيال: الأب، الجد، الأم، الطفل والشباب. ليس كرياضات تتطلب مجهودًا بدنيًّا وعمرًا محددًا".
ووصف السدحان المبادرة بأنها خطوة رائعة تستحق الإشادة، وأعرب عن أمله بأن تثمر هذه الرحلة الإبداعية نتائج ملموسة، تتيح للشباب مكانتهم المستحقة في الساحة الفنية.
ومن جانبها، عبَّرت الفنانة نيرمين محسن عن فخرها بتقدُّم المشهد الفني في السعودية، قائلة لـ"سبق": "أنتم في وقت ذهبي، ويا حظكم بهذه الفرص العظيمة التي تتيحها رؤية المملكة. استغلوا الفرص وتقدموا بثقة!".
وأُسدل الستار على الموسم الرابع من مبادرة "رحلة إبداعية حول المملكة"، الأكبر من نوعها في البلاد؛ بهدف اكتشاف واستقطاب وإلهام أبرز مواهب السعودية في مختلف اختصاصات الإنتاج والترفيه والإعلام.
وتأتي المبادرة برعاية "MBC TALENT"، وبالشراكة مع "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية، وضمن مبادرة "صناع السعادة"، التي أطلقتها الهيئة لتأهيل وتدريب وتطوير الكوادر البشرية في قطاع الترفيه.