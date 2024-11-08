"السدحان" للفنانين الشباب: الصبر مفتاح النجومية.. و"نيرمين": عيشوا لحظتكم الذهبية

وفي التفاصيل، أكد "السدحان" في تصريحه إلى "سبق" أهمية الصبر والاجتهاد، وقال: "الفن لا يعرف عمرًا؛ فهو يجمع الجميع من مختلف الأجيال: الأب، الجد، الأم، الطفل والشباب. ليس كرياضات تتطلب مجهودًا بدنيًّا وعمرًا محددًا".