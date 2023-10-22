بالفيديو.. "سبق" ترصد الأجواء بشوارع مدينة جازان بعد الأمطار الغزيرة

وفي التفاصيل: رصدت صحيفةُ "سبق" الحالةَ المطرية في شوارع المدينة في اللحظات الأولى من مساء اليوم، في حين جدّدت مديريةُ الدفاع المدني بمنطقة جازان تحذيراتِها للجميع بأخذ الحيطة والحذر، وذلك بناء على ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى تعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة.