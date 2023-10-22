بالفيديو.. "سبق" ترصد الأجواء بشوارع مدينة جازان بعد الأمطار الغزيرة
تعيش منطقةُ جازان، منذ عصر اليوم، حالةً مطرية أسهمت في تنقية الجو مع هطول الأمطار الغزيرة؛ حيث عجّت شواطئ وحدائق المنطقة بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة.
وفي التفاصيل: رصدت صحيفةُ "سبق" الحالةَ المطرية في شوارع المدينة في اللحظات الأولى من مساء اليوم، في حين جدّدت مديريةُ الدفاع المدني بمنطقة جازان تحذيراتِها للجميع بأخذ الحيطة والحذر، وذلك بناء على ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى تعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة.
وأهابت المديرية بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها: عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.
وكثّفت أمانةُ منطقة جازان وبلدياتها التابعة لها جهودَها للتعامل مع آثار الحالة المطرية الغزيرة التي تشهدها المنطقة؛ وذلك بإشراف ومتابعة مباشرة من أمين المنطقة المهندس يحيى الغزواني.
وأوضحت الأمانة أن فرق الطوارئ تعمل وفق الخطة المرسومة بكفاءة عالية واستجابة سريعة على مدار الساعة، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لرصد تجمعات المياه والتعامل معها خلال فترة الأمطار، مؤكدةً جاهزية المضخات لسحب وشفط المياه ضمن مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار.
وأشارت إلى أن خطة الطوارئ جرى تطبيقها بمشاركة عدد كبير من الأفراد والمسؤولين والمقاولين والمعدات، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أيّ مواقع لتجمّع مياه الأمطار عبر هاتف الطوارئ 940.