"الصحة" تفتح القبول في التدريب المنتهي بالتوظيف لبرنامج "مسؤول إدارة كوارث"

وأضافت بأن "شروط القبول في هذا البرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وغير مرتبط بعمل، ويحمل شهادة بكالوريوس، كما يجب أن يكون مصنفًا لدى الهيئة في تخصص الإدارة الصحية أو الخدمات الطبية الطارئة، وأن يكون التسجيل المهني ساريًا، أو يكون تاريخ انتهاء التسجيل المهني بعد تاريخ سبتمبر 2022م".