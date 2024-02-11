"الصحة" تفتح القبول في التدريب المنتهي بالتوظيف لبرنامج "مسؤول إدارة كوارث"

أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فتح بوابة القبول والتسجيل للبرنامج المستحدث "مسؤول إدارة كوارث" على نظام التدريب المنتهي بالتوظيف.
وأوضحت "الصحة" أن العمل للخريجين سيكون في مراكز الأزمات والكوارث الصحية بالمديريات والتجمعات الصحية، ووحدات التخطيط والاستعداد للطوارئ في المنشآت الصحية.
وأضافت بأن "شروط القبول في هذا البرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وغير مرتبط بعمل، ويحمل شهادة بكالوريوس، كما يجب أن يكون مصنفًا لدى الهيئة في تخصص الإدارة الصحية أو الخدمات الطبية الطارئة، وأن يكون التسجيل المهني ساريًا، أو يكون تاريخ انتهاء التسجيل المهني بعد تاريخ سبتمبر 2022م".
ويبدأ التقديم من اليوم الأحد 11 فبراير 2024 حتى 24 فبراير 2024م.
ويمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال الرابط: https://ha.edu.sa/Programs/id=13