10 فائزين بذهبية أولمبياد "أذكى" يشاركون في برنامج عالمي بجامعة أكسفورد البريطانية

ويعد برنامج جامعة أكسفورد (OSP) أحد الحوافز التي قدمت سدايا مع شركائها للفائزين الـ 10 بالميدالية الذهبية في أولمبياد (أذكى) من بين 298 طالبًا وطالبة تنافسوا في المرحلة النهائية للأولمبياد المكون من عدة مراحل من الاختبارات الدقيقة من أصل 260 ألف طالب سعودي وطالبة سعودية من المرحلتين المتوسطة والثانوية بالمملكة تقدموا للمشاركة في أولمبياد أذكى برعاية من شركة تحكم.