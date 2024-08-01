10 فائزين بذهبية أولمبياد "أذكى" يشاركون في برنامج عالمي بجامعة أكسفورد البريطانية

يشارك 10 طلاب من الفائزين بالميدالية الذهبية في الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي (أذكى) الذي نظمته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالشراكة مع وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) في البرنامج العالمي التدريبي OSP بجامعة أكسفورد في بريطانيا، وذلك لتطوير إمكاناتهم في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي.
وتتراوح أعمار الطلبة المشاركين في برنامج (OSP) بين 14-18 عامًا من أبناء المملكة ينضمون الأحد المقبل لنظرائهم من مختلف دول العالم ليحصلوا عقب انتهاء البرنامج على شهادة معتمدة من مجلس الاعتماد البريطاني (BAC) مع فرصة الحصول على توصية أكاديمية للدراسة في الجامعة التي تعد من أعرق جامعات العالم.
ويعد برنامج جامعة أكسفورد (OSP) أحد الحوافز التي قدمت سدايا مع شركائها للفائزين الـ 10 بالميدالية الذهبية في أولمبياد (أذكى) من بين 298 طالبًا وطالبة تنافسوا في المرحلة النهائية للأولمبياد المكون من عدة مراحل من الاختبارات الدقيقة من أصل 260 ألف طالب سعودي وطالبة سعودية من المرحلتين المتوسطة والثانوية بالمملكة تقدموا للمشاركة في أولمبياد أذكى برعاية من شركة تحكم.
ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود سدايا في بناء وتطوير القدرات المعرفية والعملية لأبناء المملكة من الشباب والفتيات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بهدف النهوض بجيل سعودي قادر على بناء اقتصاد وطني قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي وتعزيز مكانة المملكة في هذا المجال التقني الحديث تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.