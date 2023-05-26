"إغاثي الملك سلمان" يوزع مئات السلال الغذائية والحقائب المدرسية في سوريا

وراجع عيادة الطوارئ 3.684 مستفيدا، وعيادة الباطنية 1.316 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 597 مستفيدا، وقسم الجراحة والتضميد 125 مستفيدا، وعيادة المصابين بالأوبئة 519 مريضا، وعيادة الإحالة الطبية 39 حالة، وعيادة الأطفال 1.476 طفلا، وقسم التوليد 26 حالة، فيما صُرفت الأدوية لـ 7.021 مستفيدا، واستفاد من قسم الأشعة 274 فردا، كما أجري 1.284 فحصا مخبريا.