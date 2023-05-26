"إغاثي الملك سلمان" يوزع مئات السلال الغذائية والحقائب المدرسية في سوريا

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 750 سلة غذائية و750 حقيبة نظافة في مدينة أريحا بمحافظة إدلب بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها 750 أسرة من متضرري الزلزال.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.
وفي اليمن، قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 7.618 مستفيداً خلال شهر أبريل من عام 2023م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع عيادة الطوارئ 3.684 مستفيدا، وعيادة الباطنية 1.316 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 597 مستفيدا، وقسم الجراحة والتضميد 125 مستفيدا، وعيادة المصابين بالأوبئة 519 مريضا، وعيادة الإحالة الطبية 39 حالة، وعيادة الأطفال 1.476 طفلا، وقسم التوليد 26 حالة، فيما صُرفت الأدوية لـ 7.021 مستفيدا، واستفاد من قسم الأشعة 274 فردا، كما أجري 1.284 فحصا مخبريا.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الملاحظة 3.927 فردا، وقسم نقل الدم 32 مستفيدا، فيما جرى تنفيذ 8 أنشطة للتخلص من النفايات.
كما سلَّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، هدية حكومة المملكة العربية السعودية لجمهورية بوروندي البالغة 25 طنا من التمور.
وقام بتسليم المساعدات -نيابة عن المركز- القائم بأعمال سفارة المملكة لدى تنزانيا فهد الحربي للمدير العام للعلاقات الثنائية في وزارة الخارجية والتعاون الإنمائي بجمهورية بوروندي السفير ارنيست نيوكندى، بحضور فريق من المركز، وذلك في العاصمة بوجمبورا.
وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة ذات الاحتياج حول العالم دون تمييز.