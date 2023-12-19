"اليوسف": التحول الرقمي في ديوان المظالم مرحلة تأسيسية لخلق بيئة تنموية وفق معايير الحوكمة

شارك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم, في جلسة حوارية بعنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحكومة الرقمية"، ضمن الملتقى الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية بالرياض، ويشهده عدد من الجهات الحكومية، ونخبة من الخبراء والمختصين وصناع القرار في مجال الحكومة الرقمية محليًا ودوليًا.
وأوضح اليوسف أن التحول الرقمي في ديوان المظالم مرحلة تأسيسية واعتمادية يسعى من خلالها للوصول إلى استخدام التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي في العمليات والإجراءات القضائية والإدارية، مما يسهم في خلق بيئة تنموية وفق معايير الحوكمة، وتساعد في تحقيق الأهداف المستقبلية للقضاء الإداري، وينعكس على جودة وكفاءة المخرجات القضائية في ديوان المظالم.
وأشار إلى أن ديوان المظالم يسعى للاستفادة من الثروة الضخمة للمدونات القضائية في الذكاء الاصطناعي وذلك عبر التنبؤ في نتائج الأحكام القضائية، ليسهم في تسريع وإنجاز العملية القضائية بجودة عالية، مبينًا أن ارتباط القضاء الإداري المباشر مع الجهات الحكومية يؤكد أهمية حوكمة عملياته.
وأعلن اليوسف عن إطلاق بوابة رقمية للجهات الحكومية تستوعب من خلالها كل الجهات الحكومية عبر صلاحيات لها تتيح من خلالها إدارة جميع الدعاوى والصلاحيات والممثلين ومؤشرات الأداء والتقارير، والتعرف على المدد النظامية للإجراءات القضائية، بل وصلاحيات رقابية للجهات ذات العلاقة؛ بما يعزز الحوكمة ويقلص أمد التقاضي ويكرس مبدأ الشفافية.