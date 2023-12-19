"اليوسف": التحول الرقمي في ديوان المظالم مرحلة تأسيسية لخلق بيئة تنموية وفق معايير الحوكمة

شارك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم, في جلسة حوارية بعنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحكومة الرقمية"، ضمن الملتقى الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية بالرياض، ويشهده عدد من الجهات الحكومية، ونخبة من الخبراء والمختصين وصناع القرار في مجال الحكومة الرقمية محليًا ودوليًا.