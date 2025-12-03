وزارة الاستثمار تعلن عن حزمة من الاستثمارات النوعية خلال رعايتها لبلاك هات 2025 بالرياض

أعلنت وزارة الاستثمار -الراعي الإستراتيجي والشريك الاستثماري لفعاليات النسخة الرابعة من "بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2025"- عن حزمة من الاستثمارات النوعية في قطاع الأمن السيبراني، وذلك خلال الحدث الذي ينظمه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر 2025، بمشاركة نخبة من كبريات الشركات العالمية ورواد الابتكار السيبراني، إلى جانب كبار المسؤولين والخبراء من القطاعين العام والخاص.