وزارة الاستثمار تعلن عن حزمة من الاستثمارات النوعية خلال رعايتها لبلاك هات 2025 بالرياض

أعلنت وزارة الاستثمار -الراعي الإستراتيجي والشريك الاستثماري لفعاليات النسخة الرابعة من "بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2025"- عن حزمة من الاستثمارات النوعية في قطاع الأمن السيبراني، وذلك خلال الحدث الذي ينظمه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر 2025، بمشاركة نخبة من كبريات الشركات العالمية ورواد الابتكار السيبراني، إلى جانب كبار المسؤولين والخبراء من القطاعين العام والخاص.
وشهد الحدث مشاركة فاعلة لعددٍ من قيادات وزارة الاستثمار عبر جلسات حوارية ناقشت أبرز التطورات المرحلية في قطاع الأمن السيبراني، وآفاق الاستثمار المستقبلية في ظل التسارع التقني العالمي، إضافة إلى استعراض فرص تمكين الشركات الناشئة والمتخصصة للوصول إلى السوقين السعودية والإقليمية.
وكشفت الوزارة خلال مشاركتها عن مجموعة من الاستثمارات الجديدة لشركات عالمية ومحلية رائدة في مجال الأمن السيبراني، شملت افتتاح مقار إقليمية، وإنشاء فروع تشغيلية، وتوقيع شراكات حصرية، إلى جانب التوسع في أسواق خارجية، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات 500 مليون ريال، في تأكيدٍ على جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة وقوة منظومتها التقنية والسيبرانية.
وتأتي مشاركة الوزارة في هذا الحدث الدولي امتدادًا لجهودها في استقطاب الاستثمارات النوعية وإطلاق المبادرات المحفِّزة، ودعم توسع الاستثمارات السعودية في الخارج، فضلًا عن تعزيز نمو قطاع الأمن السيبراني بوصفه أحد القطاعات التقنية الواعدة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 في دفع مسيرة الاقتصاد الرقمي، وتعزيز التنافسية والجاهزية التقنية للمملكة.