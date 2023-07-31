المتخصّص في شؤون المناخ والطقس "الحصيني": 14 المحرم بداية الحر وعدّته 31 يوماً وينتهي في 15 صفر

قال المتخصّص في شؤون المناخ والطقس عبدالعزيز بن محمد الحصيني، إن شهر أغسطس على الأبواب دونكم الخصائص المناخية لهذا الشهر:
1- بدايته يوافق بالهجري 14 المحرم 1445هـ، وعدّته 31 يوماً وهو من أشهر الصيف، وينتهي في 15 صفر 1445هـ.
2- أقل حرارة من شهر يوليو للوسطى إلا إذا وافق تقدُّم رطوبة يكون وقعها والإحساس بالحرارة أشد.
3- يعد من أشد الشهور حرارة على الشام وأوروبا إذا ما وافق تمركز كتلة هوائية حارة وهذا يقع في الغالب.
4- تزداد الرطوبة على السواحل وأحيانا تمتد للمناطق الداخلية.
5- يعد من مواسم الأمطار على جازان وعسير بالدرجة الأولى، ثم الباحة ومكة المكرّمة بالدرجة الثانية، فالمدينة المنوّرة بالدرجة الثالثة، ثم تبوك، ثم أقصى جنوب غرب وغرب الرياض، وحائل والقصيم، ثم الجوف، والشمالية؛ قد يمتد إلى أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها بشكلٍ أقل.
6- في الرابع والعشرين من أغسطس يدلق «سهيل» ويخف الحر تدريجيًّا، مع بقاء الأجواء حارّة، لكن أخف مما سبقها من أيام، ويتلطف الليل ثم يبرد آخر الليل تدريجيًّا ويكثر التمر، وترتفع في آخره المياه في الآبار والقلبان تبعًا لتناقص درجات الحرارة.