"الأرصاد": الحرارة ستتجاوز 50 درجة في بعض المناطق خلال أغسطس

أكد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن شهر أغسطس المقبل سيسجل درجات حرارة تزيد على 50 درجة مئوية في بعض مناطق المملكة.
وقال "القحطاني": قد تتجاوز درجات الحرارة الخمسين في بعض المناطق الساحلية الشرقية والمناطق الداخلية؛ خاصة المدينة المنورة".
وأضاف: هناك بعض المدن التي سجلت هذا الشهر درجات عالية.
وأردف: الخرائط المتداولة للحمل الحراري غير صحيحة، والدراسات عن الوصول إلى 60 درجة مئوية بعد خمسين عامًا، غير دقيقة، ولا يمكن العيش تحت هذه الحرارة العالية.
وتابع: التقارير المناخية تشير إلى حالات حادة ستؤثر على العالم، ونحن في المملكة لسنا بمنأىً عن ذلك، ونتشارك في إعداد الخطط والبرامج المناسبة للحد من مخاطر هذه الظواهر الجوية.