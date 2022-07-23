"الأرصاد": الحرارة ستتجاوز 50 درجة في بعض المناطق خلال أغسطس

وأردف: الخرائط المتداولة للحمل الحراري غير صحيحة، والدراسات عن الوصول إلى 60 درجة مئوية بعد خمسين عامًا، غير دقيقة، ولا يمكن العيش تحت هذه الحرارة العالية.