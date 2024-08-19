منذ 2023.. "أمانة جدة" تعلن عن إصدار 21 رخصة لإنشاء مبانٍ مدرسية جديدة

أعلنت أمانة محافظة جدة عن إصدار 21 رخصة بناء مخصصة للمدارس، خلال الفترة من مطلع عام 2023 حتى الآن، مع تواجد أكثر من 300 مدرسة موزعة على أنحاء المحافظة.
وأكدت الأمانة أن محافظة جدة، تشهد حراكًا في أعمال إنشاء المباني المدرسية؛ إذ تتوحد جهود كل الجهات المعنية، لتوفير بيئة تعليمية متكاملة الأركان، وتغطية احتياجات الأهالي في التعليم.
وكثّفت الأمانة جهودها خلال الأسبوعين الماضيين، لتنظيف المواقع المحيطة بالمباني المدرسية؛ استعدادًا للعودة إلى المدارس.
وبالتزامن مع انتهاء الإجازة الصيفية، وبداية العام الدراسي 1446هـ، استهدفت أمانة جدة، منسوبي ومنسوبات التعليم، برسائل ترحيبية تبثها على لوحات الطرق الإعلانية، في مواقع مختلفة، والمتضمنة طرق: (الملك عبدالعزيز، والأمير ماجد، والملك فهد، والأمير سلطان، والأندلس، المدينة المنورة)، إلى جانب شارع صاري.
وخصت طلاب وطالبات المدارس، بعبارات تشجيعية بعنوان "مستعدين وراجعين" بثتها عبر شاشات الأمانة في 7 محاور رئيسية تضمنت طرق: (المدينة المنورة تقاطع شارع الأمل، والمدينة المنورة تقاطع شارع صاري، والملك فهد، والأمير ماجد، والملك عبدالله، والملك عبدالعزيز، والأندلس".