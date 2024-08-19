منذ 2023.. "أمانة جدة" تعلن عن إصدار 21 رخصة لإنشاء مبانٍ مدرسية جديدة

وبالتزامن مع انتهاء الإجازة الصيفية، وبداية العام الدراسي 1446هـ، استهدفت أمانة جدة، منسوبي ومنسوبات التعليم، برسائل ترحيبية تبثها على لوحات الطرق الإعلانية، في مواقع مختلفة، والمتضمنة طرق: (الملك عبدالعزيز، والأمير ماجد، والملك فهد، والأمير سلطان، والأندلس، المدينة المنورة)، إلى جانب شارع صاري.