الجوف.. انتهاء أعمال تحسين 43 محطة وقود وإصدار 869 رخصة إنشائية في 3 أشهر

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن التقرير الإحصائي لأعمال إدارة رخص البناء والإدارة العامة للمساحة بالأمانة خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2023م، وأشار إلى أن إجمالي المعاملات المنجزة بإدارة الرخص بلغ 1148 معاملة، وفي إدارة المساحة 422 معاملة، كما كشف عن إصدار 869 رخصة إنشائية، و1064 شهادة امتثال، كما تم تنفيذ 36 جولة ميدانية على مساكن العمالة، و18 جولة على المباني الآيلة للسقوط، و8 جولات مع لجنة الآبار المكشوفة، و24 جولة مع لجنة المزارع المهملة وحرائق النخيل حيث تم حصر 327 مزرعة.