نخبة من الخبراء يناقشون الفرص.. "العقار" تطلق ملتقى الوساطة العقارية الأربعاء

وأكدت الهيئة العامة للعقار أن "ملتقى الوساطة العقارية" يأتي لعرض التحديثات التي مر بها نظام الوساطة العقارية خلال عام منذ بدء تطبيقه، وأن الملتقى يتضمن عددًا من الجلسات الحوارية التي تناقش الفرص والتحديات بالقطاع، وكذلك تسليط الضوء على المنصات العقارية ذات التجارب الناجحة في نشاط الوساطة العقارية، وأهمية الامتثال بالأنظمة والتشريعات العقارية التي تسهم في تعزيز الموثوقية والشفافية.