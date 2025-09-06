"الجماح": اعتماد علاج جديد للتشحم الكبدي من هيئة الدواء الأميركية ونتائج واعدة في تحسين المرضى

كشف استشاري أورام الغدد الدرقية وأستاذ جامعة الملك سعود بالرياض، البروفيسور أنور علي الجماح، عن دواء جديد لعلاج التشحم الكبدي أو التهاب الكبد الدهني، الذي يُعد السبب الأبرز لاعتلال وفشل الكبد. وأكد أن العلاج اعتمدته هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وهو ضمن خارطة الطريق العالمية لمواجهة المرض، وقد حقق نتائج مبشّرة في تحسين حالة المرضى وتقليل التشنجات التي تصيب أنسجة الكبد.