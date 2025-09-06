"الجماح": اعتماد علاج جديد للتشحم الكبدي من هيئة الدواء الأميركية ونتائج واعدة في تحسين المرضى

كشف استشاري أورام الغدد الدرقية وأستاذ جامعة الملك سعود بالرياض، البروفيسور أنور علي الجماح، عن دواء جديد لعلاج التشحم الكبدي أو التهاب الكبد الدهني، الذي يُعد السبب الأبرز لاعتلال وفشل الكبد. وأكد أن العلاج اعتمدته هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وهو ضمن خارطة الطريق العالمية لمواجهة المرض، وقد حقق نتائج مبشّرة في تحسين حالة المرضى وتقليل التشنجات التي تصيب أنسجة الكبد.
جاء ذلك خلال حديثه اليوم (السبت) في المؤتمر الدولي الخامس لمستجدات أمراض السكري والسمنة، الذي تنظمه الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بمدينة الخبر، حيث سلّط الضوء على أحدث العلاجات في مجال الغدد الصماء والكبد.
وأوضح البروفيسور الجماح أن الأدوية السابقة لم تكن فعّالة إذا وصل المرض إلى مراحل متقدمة، لكن العلاج الجديد أظهر استجابة جيدة لدى المرضى. وأشار إلى أن التكلفة العلاجية مرتفعة لكنها تعود بفائدة كبيرة في مراحل معينة، مؤكدًا أن تشخيص المرض وتحديد مدى استجابة المريض مسؤولية أساسية لأطباء الكبد والجهاز الهضمي.
كما ألمح إلى أن السنوات المقبلة قد تشهد طرح أدوية جديدة للسمنة بفعالية أكبر وآثار جانبية أقل.
وفي جلسات المؤتمر، استعرض البروفسور لِالثنا ليلارتنا، المتخصص في مرض السكري من كلية إمبريال بلندن، أحدث الأجهزة لعلاج المرضى، وهو جهاز آلي معتمد لإيصال الأنسولين بشكل دقيق، مرتبط بالحاسب الآلي في المستشفيات لتحديد الجرعات المناسبة ومتابعتها عن بُعد.
وأوضح أن الجهاز يُثبت تحت ملابس المريض ومزود بحساسات تنقل البيانات إلى مضخة الأنسولين، فيما تُخزّن جميع المعلومات في ملف طبي إلكتروني يمكّن الأطباء من متابعة حالة المريض بشكل مستمر، بهدف الحد من المضاعفات وتحسين جودة حياته.