"الثقافة" تُمدد مهرجان "شاعر الغزل" إلى السبت المقبل في الدرعية

ويأتي مهرجان "شاعر الغزل" ضمنَ مسار الشعر العربي الذي أطلقته وزارة الثقافة في وقت سابق للاحتفاء برموز الشعر العربي، وذلك إيمانًا بأهمية الشعر والشعراء في التاريخ الثقافي للمملكة، وإبراز إرثها الثقافي العريق، وتقديمه في قوالب إبداعية معاصرة عبر استخدام التقنية الحديثة، وتوظيف المواهب الفذة، واستثمار الطاقاتِ الخلّاقة؛ سعيًا لتحقيق أهداف الوزارة في تعزيز الهوية الوطنية، وتحويل الثقافة إلى نمط حياة.