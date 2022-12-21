سيكو كابيتال تطلق خدمات جديدة للأوراق المالية في المملكة العربية السعودية

ومن جانبه، قال فرانسيز داسو - رئيس أعمال الأوراق المالية في سيكو كابيتال: "إن توفير خدمات متطورة من خلال نموذج الوسيط المتكامل تتيح للمستثمرين الوفاء بالالتزامات الرقابية المحددة، علاوة على الحد من المخاطر التشغيلية. ومن خلال خدمات الصناديق الشاملة التي نقدمها وحلول الاستعانة بمصادر خارجية للمكاتب الوسطى مثل تحليل الأداء، فإننا قادرون على توفير بيانات تحليلية عالية الجودة وفي الوقت المحدد لكل من المدراء والمستثمرين. وبما أننا نعمل في بيئة متغيرة، فإننا نتبنى نهج حلول قائمة على بلوك شين (block chain) والأخذ في الاعتبار فئات الاصول الرقمية. إننا نسعى لنكون شركاء يعتمد عليهم من قبل مدراء ومالكي الأصول من حيث تلبية احتياجات المستثمرين الآن وفي المستقبل عبر نظم راسخة وقابلة للتوسع مدعومة بفريق عمل يضم نخبة من المتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة."