سيكو كابيتال تطلق خدمات جديدة للأوراق المالية في المملكة العربية السعودية

أطلقت سيكو كابيتال خدمات جديدة لحفظ الأوراق المالية وتقديم الخدمات الادارية للصناديق والمستثمرين بالشراكة مع مزودي خدمات عالميين باستخدام المنصات والنظم التقنية الرائدة.
أعلنت سيكو كابيتال، الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية الشاملة لأسواق رأس المال والتي تتخذ من الرياض مقراً لها (مرخصة من هيئة السوق المالية)، عن إطلاق أنشطتها لخدمات الأوراق المالية، والتي تتضمن تقديم مجموعة متكاملة من أنشطة حفظ الأوراق المالية والخدمات الإدارية للصناديق الاستثمارية، الأمر الذي سوف يعزز من الأنشطة المتنوعة التي توفرها الشركة لخدمة أسواق رأس المال. وقد تم تصميم هذه الخدمات الجديدة لتلبية الاحتياجات المتنامية لقاعدة العملاء المحليين والعالميين مع الاستفادة من انتعاش قطاع إدارة الأصول في المملكة العربية السعودية.
وبالإضافة إلى الحلول المبتكرة لخدمات ما قبل عملية التداول وبعدها، فإن سيكو كابيتال ستقدم خدمات ذات قيمة مضافة لمدراء الأصول كالخدمات المساندة للمكتب الأوسط، وتحليل الأداء للصناديق العامة والخاصة والتي من شأنها أن تغطي كافة فئات الأصول. وتتضمن خدمات المستثمرين دعم عمليات التداول لحاملي الوحدات، وإصدار التقارير بشأن إدارة الاستثمار، إلى جانب التقارير التفصيلية.
وفي هذا الصدد، قال فاضل مخلوق، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي المكلف لشركة سيكو كابيتال: "دأبت سيكو كابيتال منذ تأسيسها على تبني استراتيجية أساسية تركز على تحديد وتلبية احتياجات السوق. ومع إطلاق خدمات الأوراق المالية الجديدة الشاملة في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع كبار مزودي خدمات حفظ الأوراق المالية والخدمات الادارية للصناديق، فإننا قمنا باستثمارات ملموسة في استقطاب موارد بشرية عالية الكفاءة وحلول تقنية متطورة لضمان إرساء معايير جديدة في مجال خدمات الأصول."
ولضمان تقديم أفضل الخدمات لقاعدة عملائنا، حرصت سيكو كابيتال على إبرام شراكات مع العديد من الشركات الرائدة في السوق من جميع أنحاء العالم. وفي هذا الإطار، سوف تقوم FIS، وهي شركة عالمية متخصصة في التكنولوجيا المالية ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، بتزويد الصناديق بخدمات وحلول الأصول البديلة. أما بالنسبة لحلول خدمات الأصول قبل وبعد عملية التداول، فإن الشركة تعمل على الاستفادة من منتجات إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجينس، مزود المعلومات والحلول المالية الرائد عالمياً. هذا إلى جانب تعاون سيكو كابيتال مع شركة عالمية لتوفير خدمات عالية الجودة لحفظ الأوراق المالية وحلول خدمات الأصول.
ومن جانبه، قال فرانسيز داسو - رئيس أعمال الأوراق المالية في سيكو كابيتال: "إن توفير خدمات متطورة من خلال نموذج الوسيط المتكامل تتيح للمستثمرين الوفاء بالالتزامات الرقابية المحددة، علاوة على الحد من المخاطر التشغيلية. ومن خلال خدمات الصناديق الشاملة التي نقدمها وحلول الاستعانة بمصادر خارجية للمكاتب الوسطى مثل تحليل الأداء، فإننا قادرون على توفير بيانات تحليلية عالية الجودة وفي الوقت المحدد لكل من المدراء والمستثمرين. وبما أننا نعمل في بيئة متغيرة، فإننا نتبنى نهج حلول قائمة على بلوك شين (block chain) والأخذ في الاعتبار فئات الاصول الرقمية. إننا نسعى لنكون شركاء يعتمد عليهم من قبل مدراء ومالكي الأصول من حيث تلبية احتياجات المستثمرين الآن وفي المستقبل عبر نظم راسخة وقابلة للتوسع مدعومة بفريق عمل يضم نخبة من المتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة."