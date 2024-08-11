"وقاء" ينظّم برنامجًا تدريبيًّا للوقاية والسيطرة على مرض الحمى القلاعية بجدة

نظّم المركزُ الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" برنامجًا تدريبيًّا حول الوقاية والسيطرة على مرض الحمى القلاعية في المجترات الصغيرة، بمشاركة 20 متدربًا من مختلف فروع المركز بالمملكة، وذلك في محافظة جدة.
واستهدف البرنامج الممارسين البيطريين بفروع المركز بالمناطق؛ حيث اشتمل على التعريف بوبائية مرض الحمى القلاعية في المجترات الصغيرة والعوامل التي تؤثر في انتشاره، واكتساب المعرفة بالوضع الوبائي لهذا المرض على مستوى المملكة وعالميًّا، والتدريب على طرق جمع العينات الصحيحة لتشخيصه، والتعريف بالخطة الاستراتيجية لمكافحة المرض والإجراءات الوقائية، والتدريب على تنفيذ برنامج السيطرة على مرض الحمى القلاعية "FMD-PCP" التابع لبرنامج مكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود "GF-TADS".
ويحرص مركز وقاء على تنمية مهارات وقدرات المنسوبين بشكل مستمر من خلال إقامة الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات الوقاية والمكافحة من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية؛ سعيًا إلى تعزيز الصحة النباتية والحيوانية بالمملكة.