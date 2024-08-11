"وقاء" ينظّم برنامجًا تدريبيًّا للوقاية والسيطرة على مرض الحمى القلاعية بجدة

واستهدف البرنامج الممارسين البيطريين بفروع المركز بالمناطق؛ حيث اشتمل على التعريف بوبائية مرض الحمى القلاعية في المجترات الصغيرة والعوامل التي تؤثر في انتشاره، واكتساب المعرفة بالوضع الوبائي لهذا المرض على مستوى المملكة وعالميًّا، والتدريب على طرق جمع العينات الصحيحة لتشخيصه، والتعريف بالخطة الاستراتيجية لمكافحة المرض والإجراءات الوقائية، والتدريب على تنفيذ برنامج السيطرة على مرض الحمى القلاعية "FMD-PCP" التابع لبرنامج مكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود "GF-TADS".