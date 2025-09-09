السفارة السعودية في فرنسا تدعو المواطنين لتجنب مواقع الاحتجاجات

وأوضحت السفارة أن هذه الدعوة تأتي في ظل الإعلان عن تنظيم مظاهرات وإضرابات في العاصمة باريس وعدد من المدن الفرنسية الأخرى، ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء، مشددة على أهمية توخي الحذر حفاظًا على سلامة المواطنين وتجنبًا لأي مخاطر قد تنجم عن هذه التجمعات.