السفارة السعودية في فرنسا تدعو المواطنين لتجنب مواقع الاحتجاجات

دعت سفارة المملكة العربية السعودية في فرنسا جميع المواطنين الموجودين هناك إلى متابعة المستجدات أولاً بأول، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مواقع التجمعات والاحتجاجات، نظرًا للأوضاع التي تشهدها فرنسا حاليًا.
وأوضحت السفارة أن هذه الدعوة تأتي في ظل الإعلان عن تنظيم مظاهرات وإضرابات في العاصمة باريس وعدد من المدن الفرنسية الأخرى، ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء، مشددة على أهمية توخي الحذر حفاظًا على سلامة المواطنين وتجنبًا لأي مخاطر قد تنجم عن هذه التجمعات.