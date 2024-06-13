أراضي "جازان" ترفض الرضوخ لضغط الفائدة مسجلة أكبر صعود لسعر المتر بـ 44 %

وجاء الارتفاع بعد أن شهدت الأسعار الشهر قبل الماضي انخفاضًا بلغ 18 % قبل أن تعاود الصعود مخالفة كل التوقعات على الرغم من رفض "الفيدرالي" تخفيض أسعار الفائدة كان آخرها أمس وتثبيتها عند نطاق يتراوح بين 5.25 % و5.50 % للمرة الرابعة منذ بداية هذا العام، لتظل عند أعلى مستوى لها منذ 23 عامًا.