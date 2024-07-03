وزير الدفاع يطلع على قدرات وإمكانيات عدد من الشركات الصناعية التركية

رافق سموه خلال الزيارتين: رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا فهد بن أسعد أبو النصر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، ووكيل وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية المكلف اللواء الطيران الركن سلمان بن عوض الحربي، والملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية في أنقرة العقيد البحري الركن عبدالله بن عبدالرحمن بن غيث.