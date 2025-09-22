وزير الصحة السوري يزور مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة

وبحث معالي الوزير مع الرئيس التنفيذي للمجموعة، آفاق التعاون في مجال الرعاية الصحية، وتبادل الخبرات وسبل تطوير الخدمات الصحية، وتعزيز معايير جودة الرعاية الصحية، كما أطلع معالي الوزير على تجربة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، التي تعد أحد أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتلقى معاليه شرحاً تعريفياً شاملاً عن المجموعة ومستشفياتها وانتشارها الجغرافي، داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى استراتيجيتها ومشاريعها الحالية والمستقبلية.