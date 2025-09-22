وزير الصحة السوري يزور مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة

قام معالي وزير الصحة في الجمهورية العربية السورية الدكتور مصعب العلي، والوفد المرافق له، بزيارة لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة. حيث كان في استقباله والوفد المرافق الأستاذ فيصل النصار الرئيس التنفيذي للمجموعة، والدكتور أيمن الخضراء مدير عام مستشفى الصحافة، وعدداً من قيادات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية.
وبحث معالي الوزير مع الرئيس التنفيذي للمجموعة، آفاق التعاون في مجال الرعاية الصحية، وتبادل الخبرات وسبل تطوير الخدمات الصحية، وتعزيز معايير جودة الرعاية الصحية، كما أطلع معالي الوزير على تجربة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، التي تعد أحد أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتلقى معاليه شرحاً تعريفياً شاملاً عن المجموعة ومستشفياتها وانتشارها الجغرافي، داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى استراتيجيتها ومشاريعها الحالية والمستقبلية.
عقب ذلك، رافق أ. النصار معالي الوزير والوفد المرافق في جولة على عدد من أقسام ومرافق المستشفى، وقف خلالها على التجهيزات التشخيصية والعلاجية المتقدمة لهذه الأقسام، كما استمع إلى شرح واف من المسؤولين عن طريقة عمل هذه الأقسام.
وتتزامن زيارة معالي الوزير مع احتفالات المملكة باليوم الوطني، الذي يُخلد ذكرى توحيد المملكة وتأسيسها بعد ملحمة بطولية على يد جلالة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله. حيث حضر معاليه والوفد المرافق له الحفل الخاص الذي أقامته المستشفى بهذه المناسبة.
وعبر الأستاذ فيصل النصار عن شكره وتقديره لمعالي الوزير على هذه الزيارة الكريمة، مؤكداً سعادته بهذه الخطوة التي من شأنها أن تفتح فرص التعاون وتبادل الخبرات في مختلف مجالات الرعاية الطبية، وتوفير الرعاية الصحية بأعلى معايير الجودة.
مضيفاً أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تعد أحد أقوى مقدمي الرعاية الصحية تأثيراً في الشرق الأوسط، وبالإضافة إلى تميزها في تقديم الخدمات العلاجية، تمتلك خبرات إدارية متراكمة، وقدرات هائلة في إدارة وتطوير وتشغيل المشروعات الصحية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى حصولها على عددٍ كبير من شهادات الاعتماد المحلية والدولية.