«السعدون العقارية» تطرح مزاد "رواسي المملكة" على عقارات متنوّعة في ست مدن

أعلنت شركة السعدون العقارية؛ الرائدة في قطاع العقارات بالمملكة، إطلاق مزاد "رواسي المملكة"؛ لبيع مجموعة متنوّعة من العقارات في 6 مدن سعودية، بما في ذلك: جدة، الرياض، الدمام، حفر الباطن، بريدة، والخرج.