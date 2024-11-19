«السعدون العقارية» تطرح مزاد "رواسي المملكة" على عقارات متنوّعة في ست مدن

أعلنت شركة السعدون العقارية؛ الرائدة في قطاع العقارات بالمملكة، إطلاق مزاد "رواسي المملكة"؛ لبيع مجموعة متنوّعة من العقارات في 6 مدن سعودية، بما في ذلك: جدة، الرياض، الدمام، حفر الباطن، بريدة، والخرج.
وأوضحت الشركة أن المزاد يضم عرض أرض مستودعات تبلغ مساحتها 50 ألف متر مربع بحي المحجر (بترومين) بالقرب من ميناء جدة الإسلامي، إضافة إلى فلل وشقق متنوّعة في الرياض وجدة والدمام وحفر الباطن وبريدة والخرج.
وأشارت الشركة إلى أن المزاد ينطلق يوم الأحد 24 /11/ 2024 عبر منصة "وصلت" للمزادات، وينتهي يوم الأربعاء 27 /11/ 2024.
للاطلاع على كُتيب المزاد والتفاصيل عبر الرابط الآتي:
للاستفسارات:
0555259495
شركة السعدون العقارية
920003852
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