بالتعاون مع "الاتصالات وتقنية المعلومات".. جامعة الملك خالد تطرح برنامجين ضمن مبادرة "MicroX"

أعلنت جامعة الملك خالد طرحها برنامجَيْن جامعيَّيْن ضمن مبادرة البرامج الجامعية القصيرة؛ إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية -أحد برامج رؤية السعودية 2030- التي يقوم عليها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عبر منظومة التعليم والتدريب الرقمي FutureX، بهدف تعزيز الكفاءات الوطنية وإكسابها المهارات المتوافقة مع التغيرات السريعة في سوق العمل.
وأوضحت الجامعة أن البرامج تتضمن تحليل البيانات، والتقنية المالية، مشيرةً إلى أن برنامج تحليل البيانات يأتي بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويقدم تدريباً شاملاً يغطي جميع مراحل تحليل البيانات من جمعها إلى تقديم النتائج، ويزوّد المتدربين بالمعرفة الأساسية حول البيانات وأنواعها وكيفية جمعها، ويركّز على كيفية صياغة الأسئلة البحثية واتخاذ القرارات بناءً على البيانات، كما يزوّد المتدربين بالمهارات اللازمة لتحليل البيانات واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، بدءاً من مرحلة جمع البيانات وصولًا إلى تقديم النتائج.
وأضافت الجامعة، أن مدة البرنامج 26 أسبوعاً، وعدد الساعات الفعلية 172 ساعة، ويتضمن 6 مقررات (الأساسيات: البيانات في كل مكان - مشاركة البيانات من خلال فن التصوير - طرح الأسئلة لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات - إعداد البيانات للاستكشاف - معالجة البيانات من الخام إلى النظيفة - تحليل البيانات للإجابة عن الأسئلة).
وأبانت الجامعة، أن برنامج التقنية المالية الذي يأتي بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات يهدف إلى فهم واستخدام التكنولوجيا الحديثة في القطاع المالي، ويغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك إدارة المخاطر، الأمن السيبراني، التنظيم الحكومي، الابتكارات التكنولوجية في التمويل، وحماية البيانات.
كما يتناول أدوات وتقنيات، مثل: العملات المشفرة، البلوكتشين، الذكاء الاصطناعي، وتطبيقاتها في الصناعة المالية، ويركّز على تزويد المتدربين بفهم عميق للتحديات والفرص التي تنطوي عليها التقنيات المالية الحديثة.
وبيّنت أن مدة البرنامج 26 أسبوعاً، وعدد الساعات الفعلية 49 ساعة، ويتضمن 5 مقررات: (أمن التقنية المالية والتنظيم التكنولوجي "RegTech" - مستقبل تقنيات الدفع - شرح تقنية البلوكتشين والعملات المشفرة - جمع رأس المال: تقنيات الائتمان، عروض العملات، والتمويل الجماعي - ابتكارات في تكنولوجيا الاستثمار: الذكاء الاصطناعي).
ويمكن الاطلاع على مزيدٍ من المعلومات حيال البرامج، وآلية التسجيل فيها من خلال موقع مبادرة البرامج الجامعية القصيرة: microx.futurex.sa.
وتهدف مبادرة البرامج الجامعية القصيرة إلى إطلاق 350 برنامجاً جامعياً قصيراً، بالشراكة مع الجامعات وأصحاب الأعمال في القطاعات التخصّصية خلال أربع سنوات، وتعكس اهتمام قيادة المملكة وتوجهاتها وتطلعاتها بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030 نحو تنمية الكوادر الوطنية.