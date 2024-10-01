بالتعاون مع "الاتصالات وتقنية المعلومات".. جامعة الملك خالد تطرح برنامجين ضمن مبادرة "MicroX"

وأوضحت الجامعة أن البرامج تتضمن تحليل البيانات، والتقنية المالية، مشيرةً إلى أن برنامج تحليل البيانات يأتي بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويقدم تدريباً شاملاً يغطي جميع مراحل تحليل البيانات من جمعها إلى تقديم النتائج، ويزوّد المتدربين بالمعرفة الأساسية حول البيانات وأنواعها وكيفية جمعها، ويركّز على كيفية صياغة الأسئلة البحثية واتخاذ القرارات بناءً على البيانات، كما يزوّد المتدربين بالمهارات اللازمة لتحليل البيانات واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، بدءاً من مرحلة جمع البيانات وصولًا إلى تقديم النتائج.