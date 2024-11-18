بالرياض وجازان.. 3 ضربات أمنية تسفر عن إحباط ترويج "حشيش وأمفيتامين وشبو"

شنّت الجهات الأمنية ثلاث عمليات شملت منطقتي الرياض وجازان، وأسفرت عن منع ترويج كميات من الحشيش والأمفيتامين والشبو، وإحباط تهريب 120 كجم من القات.
تفصيلًا، قبضت شرطة منطقة الرياض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية؛ لترويجه مادتي الحشيش والأمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض لترويجه (6.6) كلجم من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وقد قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لتهريبهم (120) كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.