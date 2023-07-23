عملية ناجحة تنقذ مقيمة من ضعف وصعوبة الحركة في "وادي الدواسر"

تمكّن فريق طبي في مستشفى وادي الدواسر العام عضو تجمع الرياض الصحي الأول؛ من إجراء جراحي ناجح لسيدة مقيمة، تعاني من آلام مزمنة أسفل الظهر مع التهاب مزمن للعصب المغذي للطرفين السفليين "عرق النساء".