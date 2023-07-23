عملية ناجحة تنقذ مقيمة من ضعف وصعوبة الحركة في "وادي الدواسر"

تمكّن فريق طبي في مستشفى وادي الدواسر العام عضو تجمع الرياض الصحي الأول؛ من إجراء جراحي ناجح لسيدة مقيمة، تعاني من آلام مزمنة أسفل الظهر مع التهاب مزمن للعصب المغذي للطرفين السفليين "عرق النساء".
وفي التفاصيل، فقد تبيّن بعد عمل أشعة الرنين المغناطيسي بمستشفى المحافظة، وجود انزلاق غضروفي قطني بين الفقرات الرابعة والخامسة مع ضيق بالقناة العصبية؛ مما تسبب بضغط شديد على الأعصاب المغذية للطرفين السفليين.
وتمكّن الفريق الطبي من إجراء عملية استئصال جراحي للغضروف، وتوسيع للقناة العصبية، وإزالة الضغط عن الأعصاب تكللت بالنجاح -ولله الحمد- وتماثلت المريضة للشفاء وحالتها الصحية جيدة.