معظمها في مجلات مصنفة عالمية.. جامعة الملك سعود تنشر 1007 بحوث في 2023
حققت جامعة الملك سعود، نشاطًا بحثيًا ملحوظًا خلال عام 2023 حيث تجاوز عدد البحوث المنشورة عشرة آلاف بحث معظمها نشرت في مجلات مصنفة عالمية.
وأسهم برنامج التمويل المؤسسي للبحث والابتكار 2023 المدعوم من وزارة التعليم, وتشرف عليه وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بدور مهم في تحقيق تلك المخرجات، حيث بلغ عدد البحوث المدعومة من البرنامج خلال العام الماضي 1007 بحوث، بالإضافة إلى تحقيق تقدم ملحوظ في جودة النشر.
وتجاوزت نسبة البحوث المنشورة في مجلات علمية مصنفة ضمن الربع الأول والثاني نسبة 70%، شملت عدداً من المجالات كالصحة العامة، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل.
وأسهم برنامج التمويل المؤسسي للبحث والابتكار في مشاركة باحثي الجامعة في 136 مؤتمرًا علميًا، مما يعكس الاهتمام المستمر بالتبادل العلمي ونقل المعرفة، وكذلك دعم تأليف وترجمة 57 كتاباً ستسهم في إثراء المكتبات العربية.
يشار إلى أن هذه المخرجات تعكس التطور المستمر لمستوى البحث العلمي في الجامعات السعودية، وتسهم في تعزيز مكانتها على الصعيدين الوطني والدولي.