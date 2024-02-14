معظمها في مجلات مصنفة عالمية.. جامعة الملك سعود تنشر 1007 بحوث في 2023

وأسهم برنامج التمويل المؤسسي للبحث والابتكار 2023 المدعوم من وزارة التعليم, وتشرف عليه وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بدور مهم في تحقيق تلك المخرجات، حيث بلغ عدد البحوث المدعومة من البرنامج خلال العام الماضي 1007 بحوث، بالإضافة إلى تحقيق تقدم ملحوظ في جودة النشر.