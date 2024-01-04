مع 20 شركة تعليمية.. "تقويم التعليم" توقّع اتفاقيات الاعتماد المدرسي للمدارس الأهلية والعالمية

وتعد الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والاعتماد والقياس، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفاءتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، وتتولى في سبيل ذلك تقويم أداء المدارس واعتمادهما بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.