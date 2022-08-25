"أوقاف الراجحي" والجامعة الإسلامية تؤسسان "المقرأة القرآنية"

ورفع شكره وتقديره لخادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، ولرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود، والمسؤولين فيها؛ على التعاون المتميز بين الجانبين، سائلًا المولى العلي القدير أن يجعل ما تقدمه إدارة الأوقاف من أعمال خيرية في ميزان حسنات الوالد الواقف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي، رحمه الله، وذريته والقائمين على هذا الصرح المبارك وجميع العاملين بإدارة الأوقاف.