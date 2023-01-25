الملتقى العلمي البيئي يوصي بنشر التوعية للمحافظة على التنوع الإحيائي

ودعا الملتقى إلى المحافظة على أنماط الحياة البيئية والاستمرار في تنظيم الملتقيات العلمية البيئية لما لها من أثر إيجابي على المشاركين واستعراض التجارب والمبادرات مع ما يصاحبها من ندوات وورش ومعارض توعوية، كما تم تكريم الكوادر المتخصصة التي قدمت الورش التدريبية والطلاب المشاركين.