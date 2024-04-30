استعدادات مبكرة.. نائب أمير مكة المكرمة يرأس لجنة الحج المركزية ويستعرض عددًا من الموضوعات

وفي بداية الاجتماع نوه نائب أمير منطقة مكة المكرمة بمضامين بيان هيئة كبار العلماء الذي أكد على ضرورة استخراج تصريح الحج وعدم جواز أداء الفريضة دون أخذ التصريح، مؤكدًا بأن في ذلك تعظيمًا واحترامًا الأنظمة الرامية لترتيب استقبال ضيوف الرحمن، وتنظيم حركتهم وتنقلاتهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسكينة وسلامة وأمان منذ قدومهم للأراضي المقدسة وحتى عودتهم لديارهم سالمين غانمين.