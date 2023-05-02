"فهد بن سلطان" يقف على آخر استعدادات مهرجان تبوك للإبل

وكان أمير منطقة تبوك، عقد اجتماعًا أمس في مقر الإمارة، بحضور وكيل إمارة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، مع منسوبين من نادي الإبل الذي أناب رئيس مجلس إدارته المهندس رائد بن عبدالعزيز أبو زنادة الرئيس التنفيذي، بحضور مدير مهرجانات المنطقة العقيد سعود بن عبدالله بن حثلين، ومدير إدارة العناية بالمُلاّك مبارك بن وقيّان، وتمّت مناقشة أمور التنظيم للمهرجان وعوامل نجاحه.