77.7 ألف زيارة موجهة للمنشآت تسهم في رفع عدد التراخيص والسجلات الزراعية بنسبة 104% خلال شهر

وتواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة حملاتها الرقابية والتفتيشية شهريًا على أسواق النفع العام والمسالخ في جميع مناطق المملكة؛ للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الغذائية، ومدى التزام أصحاب المنشآت بضوابط الصحة العامة، إلى جانب تشديد الرقابة والإشراف على الأنشطة المختلفة، التي تشمل؛ الخضار والفواكه، واللحوم والأسماك، والماشية والإبل، والطيور، والحطب، والأعلاف، والمسالخ وغيرها؛ وذلك وفقًا لنظام الزراعة ولائحته التنفيذية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.