77.7 ألف زيارة موجهة للمنشآت تسهم في رفع عدد التراخيص والسجلات الزراعية بنسبة 104% خلال شهر

عززت وزارة البيئة والمياه والزراعة جهودها الرقابية والتنظيمية لرفع نسبة الامتثال في التراخيص والسجلات الزراعية، والتقيد بالأنظمة واللوائح, ورفع مستويات الوعي بأهمية الالتزام بتوثيق البيانات بدقة، وذلك بتنفيذ أكثر من (77.7) ألف زيارة موجهة للمنشأة خلال شهر أكتوبر الماضي؛ مما انعكس بشكل مباشر في زيادة عدد التراخيص إلى (5.46) آلاف ترخيص، بنسبة زيادة بلغت (104%)، مقارنة بـ(2.67) ألف ترخيص قبل انطلاق الحملة الرقابية الموجهة للامتثال في التراخيص والسجلات الزراعية في جميع مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة أن الحملة الرقابية الأولى تأتي انسجامًا مع إستراتيجية الوزارة لتنظيم أسواق النفع العام والمسالخ، ونجحت في إطلاق (25) مبادرة تثقيفية وتوعوية لتعزيز الامتثال بالأنظمة واللوائح في الأسواق، وزيادة موثوقية تتبع سلاسل الإمداد للمنتجات من المصدر إلى المستفيد، والتأكد من نظامية سجلات المنشآت والمزارع.
وأكدت أن الفرق الرقابية والفنية أصدرت أكثر من (12.79) ألف إنذار للمنشآت، وأكثر من (1.68) ألف مخالفة متنوعة خلال شهر أكتوبر 2025م؛ لضمان سلامة المنتجات الغذائية، ورفع نسبة التزام المنشآت بالتشريعات والأنظمة المتعلقة بالأسواق، وتوفير بيئة عمل جاذبة وآمنة وصحية.
وتواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة حملاتها الرقابية والتفتيشية شهريًا على أسواق النفع العام والمسالخ في جميع مناطق المملكة؛ للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الغذائية، ومدى التزام أصحاب المنشآت بضوابط الصحة العامة، إلى جانب تشديد الرقابة والإشراف على الأنشطة المختلفة، التي تشمل؛ الخضار والفواكه، واللحوم والأسماك، والماشية والإبل، والطيور، والحطب، والأعلاف، والمسالخ وغيرها؛ وذلك وفقًا لنظام الزراعة ولائحته التنفيذية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.