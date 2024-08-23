تعديلات شاملة: 5 فئات مستثناة من نظام العمل الجديد.. وخروج عمال البحر من القائمة

تضمّن نظام العمل الجديد تعديلاً على المادة السابعة من النظام، المتمثلة في استثناء فئات من النظام؛ إذ خرج عمال البحر الذين يعملون في سفن تقلُّ حمولتها عن خمسمائة طن بعد أن كان يشملهم سابقًا، وشملت القائمة لاعبي الأندية والمدربين والعمالة المنزلية وأفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.
وبجانب ذلك شملت القائمة عمال الزراعة والرعاة الخاصين ومَن في حكمهم والعاملين غير السعوديين القادمين لأداء مهمة محددة، ولمدة لا تزيد على شهرين.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت اليوم تفاصيل قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تعديل نظام العمل، الذي يبدأ العمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره، واشتمل على العديد من التعديلات والإضافات.