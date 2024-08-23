تعديلات شاملة: 5 فئات مستثناة من نظام العمل الجديد.. وخروج عمال البحر من القائمة

تضمّن نظام العمل الجديد تعديلاً على المادة السابعة من النظام، المتمثلة في استثناء فئات من النظام؛ إذ خرج عمال البحر الذين يعملون في سفن تقلُّ حمولتها عن خمسمائة طن بعد أن كان يشملهم سابقًا، وشملت القائمة لاعبي الأندية والمدربين والعمالة المنزلية وأفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.