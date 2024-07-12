القيادة تهنئ رئيس جمهورية كيريباتي بذكرى استقلال بلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لـ"مامو" بهذه المناسبة، وعبر عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كيريباتي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.