"جي آي بي كابيتال" تطلق صندوقًا سعوديًّا متوافقًا مع المعايير الشرعية للاستثمار في سوق الأسهم الهندية

يسر "جي آي بي كابيتال" أن تعلن عن إطلاق صندوق استثماري في المملكة العربية السعودية، مخصص للاستثمار في السوق المالية الهندية، الذي يُعد خامس أكبر اقتصاد في العالم، وأحد أسرع الأسواق المالية نموًّا، وستقوم "جي آي بي كابيتال" بإدارة الصندوق بالتعاون مع أحد أبرز مديري الصناديق في الهند "تاتا لإدارة الأصول".