"جي آي بي كابيتال" تطلق صندوقًا سعوديًّا متوافقًا مع المعايير الشرعية للاستثمار في سوق الأسهم الهندية

يسر "جي آي بي كابيتال" أن تعلن عن إطلاق صندوق استثماري في المملكة العربية السعودية، مخصص للاستثمار في السوق المالية الهندية، الذي يُعد خامس أكبر اقتصاد في العالم، وأحد أسرع الأسواق المالية نموًّا، وستقوم "جي آي بي كابيتال" بإدارة الصندوق بالتعاون مع أحد أبرز مديري الصناديق في الهند "تاتا لإدارة الأصول".
يوفر الصندوق فرصة للاستفادة من الاقتصاد الهندي ونموه الديناميكي.
ويتوافق الصندوق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل اللجنة الشرعية للصندوق، مما يجعله خيارًا مناسبًا للمستثمرين الباحثين عن استثمارات تتماشى مع المبادئ الإسلامية.
ويمكن للعملاء المهتمين الحصولُ على مزيد من المعلومات حول شروط وأحكام الصندوق وكيفية الاشتراك فيه، من خلال حساباتهم الاستثمارية في جي آي بي كابيتال.
منذ تأسيسها في عام 2008م، تقدم جي آي بي كابيتال مجموعة من المنتجات والحلول المالية والمصرفية الاستثمارية المبتكرة والمخصصة؛ بما في ذلك إدارة الأصول، واستشارات أسواق رأس المال، وعمليات الدمج والاستحواذ، وأسواق رأس مال الديْن، واستشارات الديْن، وخدمات الوساطة.