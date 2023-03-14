"الخريف": المشاريع التي زرتها في رأس الخير تؤكد النظرة المستقبلية لولي العهد

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن المشاريع الجديدة التي زارها في رأس الخير تعكس جوهر الشراكة القائمة مع القطاع الخاص، وتؤكد النظرة المستقبلية لسمو ولي العهد، الذي يؤمن بأهمية الدور التكاملي الذي يؤديه برنامج "شريك" لتعزيز الفرص الاستثمارية وتنميتها.
وقال "الخريف": بدورنا سنعمل على مساعدة شركائنا وتذليل التحديات التي تواجههم.
وكان وزير الصناعة قد زار مدينة رأس الخير الصناعية، ووقف على متابعة تنفيذ ٣ مشاريع تعدينية من مشاريع الحزمة الأولى للشركات الكبرى المنضمة إلى برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك"، والتي أطلقت برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ووقف الخريف، على مشاريع ضمن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك"، وهي: مشروع الصب والطرق، ومشروع شركة معادن "فوسفات 3"، ومشروع مسطحات الصلب المتكامل.
كما وقف على مشاريع أخرى -قيد التنفيذ-، وهي: مشروع مكورات خامات الحديد، ومشروع مصهر النحاس والزنك، ومشروع صفائح الحديد الثقيلة.