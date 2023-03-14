"الخريف": المشاريع التي زرتها في رأس الخير تؤكد النظرة المستقبلية لولي العهد

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن المشاريع الجديدة التي زارها في رأس الخير تعكس جوهر الشراكة القائمة مع القطاع الخاص، وتؤكد النظرة المستقبلية لسمو ولي العهد، الذي يؤمن بأهمية الدور التكاملي الذي يؤديه برنامج "شريك" لتعزيز الفرص الاستثمارية وتنميتها.