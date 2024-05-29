"السديس" يطلق الخطة التشغيلية للمسجد النبوي لموسم الحج ويدشن "60" مبادرة وبرنامجًا

أطلق رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم، الخطة التشغيلية لوكالة رئاسة الشؤون الدينية للمسجد النبوي لموسم حج 1445هـ.
وتعد هذه الخطة الأكبر للوكالة، تحت شعار محورية خدمة الزائر والضيف والعناية باحتياجاته، وإيصال رسالة المسجد النبوي الدينية عالميًّا بما يحقّق تطلعات القيادة الرشيدة، حفظها الله، وفق أعلى معايير الجودة، وحوكمة الأداء وقياس الأثر؛ إثراء لتجربة ضيوف الرحمن من الزائرين للمسجد النبوي.
وقال الشيخ السديس في كلمته التي ألقاها خلال تدشينه الخطة في مكتبه في رئاسة الشؤون الدينية للمسجد النبوي: إن الخطة تتمحور في مسارات دينية إثرائية متنوعة، معلنًا إطلاق أكثر من 60 مبادرة رئيسية ومصاحبة، إلى جانب فعاليات وبرامج دينية تتضمن دروسًا علمية توجيهية وإرشادية، بالإضافة إلى تدشين 500 حلقة في المسجد النبوي، ودعم هيئة الأمر بالمعروف بالمسجد النبوي بـ250 موظفًا بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأضاف السديس: أن ملف تعزيز الجهود الرقمية الدينية، يحظى بأولوية في الخطة؛ لتعميق التجربة الرقمية الدينية للحرمين الشريفين وتجويدها، بما يساهم في تكامل منظومة الخدمات الرقمية الدينية واستثمار التقانة والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الذكية والإعلام الرقمي وتفعيل المبادرات النوعية الدينية نحو الريادة الرقمية.
وأكد حرص الرئاسة على تعزيز مكانة المملكة وقيمها الإسلامية النبيلة في العالم والتناغم والتنسيق مع المنظومة الأمنية وهيئة العناية بالحرمين وشركاء النجاح، والقطاعات العاملة في الحرمين وتحقيق رضا الضيف الزائر، ونشر تعاليم الشريعة السمحة.
إلى ذلك تضمّنت الخطة العديد من البرامج الدينية التي تتضمّن دروسًا علمية وتوجيهية وإرشادية، ضمن تناغمها مع المرتكزات الاستراتيجية للخطة التشغيلية للرئاسة، وتدعيم رسالة المسجد النبوي الدينية الوسطية، وإبلاغها إلى العالم، ونشر قيم الاعتدال والتسامح، والتأكد من إثراء تجربة الزائرين دينيًّا، وترسيخ مكانة المملكة إسلاميًّا وعالميًّا، وتعزيز صورتها الإيجابية في وجدان المسلمين والإنسانية.