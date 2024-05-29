"السديس" يطلق الخطة التشغيلية للمسجد النبوي لموسم الحج ويدشن "60" مبادرة وبرنامجًا

إلى ذلك تضمّنت الخطة العديد من البرامج الدينية التي تتضمّن دروسًا علمية وتوجيهية وإرشادية، ضمن تناغمها مع المرتكزات الاستراتيجية للخطة التشغيلية للرئاسة، وتدعيم رسالة المسجد النبوي الدينية الوسطية، وإبلاغها إلى العالم، ونشر قيم الاعتدال والتسامح، والتأكد من إثراء تجربة الزائرين دينيًّا، وترسيخ مكانة المملكة إسلاميًّا وعالميًّا، وتعزيز صورتها الإيجابية في وجدان المسلمين والإنسانية.