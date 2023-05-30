"اشتقت للإذاعة".. "الشريان" يعود لـ"الثانية مع داود" بعد 10 أعوام انقطاعاً

ويبث البرنامج عبر أثير إذاعة "mbc fm" يوميًا من الأحد إلى الخميس عند الثانية ظهرًا، بدءًا من الأحد المقبل الموافق 4 يونيو، وسيكون البرنامج حواريًا، يناقش القضايا الاجتماعية والمحلية في السعودية.