"اشتقت للإذاعة".. "الشريان" يعود لـ"الثانية مع داود" بعد 10 أعوام انقطاعاً

يعود الإعلامي داود الشريان، لأروقة العمل في إذاعة "mbc fm"، من خلال برنامجه "الثانية مع داود".
ويبث البرنامج عبر أثير إذاعة "mbc fm" يوميًا من الأحد إلى الخميس عند الثانية ظهرًا، بدءًا من الأحد المقبل الموافق 4 يونيو، وسيكون البرنامج حواريًا، يناقش القضايا الاجتماعية والمحلية في السعودية.
وفي فيديو تشويقي للبرنامج، نشرته إذاعة "mbc fm" عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، قال "الشريان": "اشتقت للإذاعة والتفاعل معكم".
يذكر أن برنامج "الثانية مع داود" عاد بعد انقطاع أكثر من 10 سنوات، وآخر حلقة تمّ بثها من البرنامج كانت في 25 أبريل عام 2012 م، فيما عمل "الشريان" في برامج تلفزيونية أخرى.